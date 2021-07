Mkhitaryan: “Sono rimasto per il progetto. Possiamo vincere qualcosa”

Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. In attesa della versione integrale – che andrà in onda domani – durante Calciomercato è stato possibile vedere un’anteprima. Queste le parole dell’armeno: “Sono rimasto perché credo nel progetto del club. Possiamo vincere qualcosa. Ho avuto qualche offerta, dall’Italia e dall’estero ma ho deciso di rimanere. Sono contento di averlo fatto“.

Dopo la notizia dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, la permanenza in giallorosso di Miki era incerta. Ai tempi del Manchester United, infatti, i due non hanno avuto un rapporto idilliaco. Le scorie sono state però ora messe alle spalle ed entrambi sono pronti a dare il massimo per la causa romanista.