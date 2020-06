Mkhitaryan e Smalling: c’è l’accordo

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma ha trovato l’accordo con l’Arsenal per far rimanere Mkhitaryan fino alla fine della stagione, mentre col Manchester United c’è l’accordo per Smalling che sarà con Fonseca fino alla fine del campionato. Ci sarà un mese di tempo per arrivare a dama e consentirgli di giocare anche l’Europa League. C’è stata, inoltre, la rottura tra Roma e Cagliari sul fronte Olsen che tornerà a Trigoria il primo luglio. Nell’accordo con i sardi era previsto un bonus di 900mila euro alla 18^ presenza del portiere in campionato che ora è fermo a 17. Giulini ha provato a ridiscutere il tutto, ma Fienga ha seccamente rifiutato.