Mercato, Mkhitaryan alla Roma a titolo definitivo: si svincolerà dall’Arsenal a fine stagione

Pagine Romaniste (D. Moresco) – Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato la permanenza di Henrikh Mkhitaryan nella Capitale fino al termine della stagione sportiva. La società giallorossa ha citato anche un “accordo preliminare”, per il 2020-21. Prolungare il prestito anche per il prossimo campionato non era possibile, vista la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2021 tra l’armeno e l’Arsenal. Per questo Mkhitaryan si svincolerà dal club inglese, probabilmente a fronte di un indennizzo economico, e firmerà a quel punto un nuovo contratto con la Roma a titolo definitivo.