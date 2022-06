Mkhitaryan non ha accettato la proposta di rinnovo presentata dalla Roma. I giallorossi avevano proposto un contratto da 3.5 milioni a stagione più bonus legati alle presenze e il rinnovo in caso di piazzamento europeo nel prossimo anno. Secondo quanto riporta Sky Sport l’armeno ha rifiutato la proposta per accettare invece quella dell’Inter.