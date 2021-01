Mkhitaryan ok per il Verona. Difesa, domani sbarca Reynolds

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una buona notizia in vista della gara con il Verona di domenica sera (ore 20:45) è arrivata per Paulo Fonseca. Henrikh Mkhitaryan ha svolto una parte dell’allenamento della mattina di ieri in gruppo.

Leggi anche: La Roma chiama Sanchez

Ha ancora due sedute per recuperare completamente e vista l’emergenza in attacco, dovuta all’assenza forzata di Dzeko e ai problemi muscolari di Pedro, sono buone le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. È previsto per domani alle 12:40 all’aeroporto di Fiumicino l’arrivo di Bryan Reynolds, terzino destro che i giallorossi hanno presto dal Dallas.