Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Udinese. Queste le sue parole:

MKHITRAYAN A DAZN

“Siamo una squadra, abbiamo 25 calciatori e tutti lottano per un obiettivo. Non fa differenza se gioco io, Dzeko, Pedro o Mayoral. Dobbiamo lottare per vincere tutte le partite, è l’unica cosa che dobbiamo fare“.