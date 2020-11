Mkhitaryan mette il turbo alla Roma delle riserve

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – Quale può essere l’obiettivo di una squadra che gioca benissimo e vince senza sudare, nonostante le mancanze di Dzeko, Smalling, Zaniolo e Kumbulla? Forse la Roma avrà la risposta in 15 giorni, quando avrà incontrato Napoli e Sassuolo, avversarie più impegnative del Parma, fantasma che non è sembrato nemmeno per un minuto una squadra di Liverani. Nel frattempo Fonseca si gode la classifica e il sedicesimo risultato utile sul campo in campionato. La squadra aveva bisogno di un po’ di tempo per metabolizzare le sue richieste e i risultati hanno aumentato l’autostima: le seconde linee non hanno fatto rimpiangere i titolari. Mkhitaryan vive in un momento di forma araldica, con sei gol in tre partite.