Mkhitaryan: “La prima stagione è stata molto positiva nonostante gli infortuni. Il prossimo anno miglioreremo la nostra posizione”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il pre partita di Spal-Roma. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Un giudizio sulla tua stagione?

Penso che la prima stagione sia stata molto positiva nonostante gli infortuni, purtroppo sono cose che capitano e sono dispiaciuto per aver saltato tante partite. Ma non è stato un problema, sono tornato in forma e gioco meglio, nonostante la pandemia mi sento bene e spero di continuare così.

Cosa farà la Roma il prossimo anno?

Il prossimo anno miglioreremo la nostra posizione, ne sono certo. Abbiamo una rosa con giovani ed esperti, ma anche giuste vie di mezzo, gente dai 26 ai 28 anni. Aiutiamo i giovani con la nostra esperienza, insegnandogli a muoversi bene in campo e fuori.

Fonseca?

Il mister sa chi schierare ogni partita e il club fa il possibile per arrivare in alto. Quest’anno volevamo finire tra le prime quattro e vincere la Coppa Italia, ora vogliamo provare a vincere l’Europa League. Il prossimo anno saremo più preparati, la filosofia di Fonseca era una novità per tutti, non si può raggiungere tutto in un solo anno, spero che l’anno prossimo sarà migliore.