Mkhitaryan: “La cosa più importante è vincere e andare avanti” – FOTO

Il giorno dopo la vittoria della Roma contro l’Empoli, Henrikh Mkhitaryan festeggia il successo. Il trequartista armeno è stato tra i migliori in campo. All’assist per Pellegrini, ha fatto poi seguito il gol del raddoppio. Queste le parole di Micki: “La cosa più importante è vincere e andare avanti”, ha scritto su Twitter.

The most important thing is to win and keep it up !! #DajeRoma ❤️💛 @OfficialASRoma #ASRoma #RomaEmpoli @SerieA pic.twitter.com/uubCNJRVGq

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) October 4, 2021