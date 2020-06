Mkhitaryan e Kolarov, i due scudieri del gol

Corriere dello Sport (G. Marota) – Kolarov e Mkhitaryan, esperienza e talento al servizio della Roma. I due calciatori sono fondamentali per Fonseca, che quando può li schiera entrambi dal primo minuto e loro ripagano la fiducia del tecnico a suon di gol. Subito dopo Dzeko, sono loro i cannonieri giallorossi, a quota 6 reti, a cui vanno aggiunti i numerosi assist.

Per puntare al quarto posto e alla qualificazione alla Champions League, la Roma avrà bisogno dei loro gol, in un mese e mezzo di campionato in cui si giocherà ogni tre giorni. Questo il loro futuro: per quel che riguarda l’armeno, la Roma sta facendo di tutto per convincere l’Arsenal e trattenerlo nella Capitale, mentre il serbo ha il contratto fino al 2021, probabile un suo passaggio a dirigente una volta appesi gli scarpini al chiodo.