Mkhitaryan eletto miglior giocatore d’Armenia del 2020

Henrikh Mkhitaryan ha vinto per la decima volta il premio di miglior giocatore armeno dell’anno. Tramite il proprio account sito ufficiale ffa.am la federezione ha premiato il trequartista giallorosso che si è aggiudicato il riconoscimento con 133 punti. l giallorosso ha battuto gli altri quindici giocatori in lizza. Al secondo posto Tigran Barseghyan, centrocampista dell’Astana, mentre sul gradino più basso del podio Vahan Bichakhchyan, dello Zilina.

In giallorosso l’armeno sta riscoprendo una forma disarmante. Dopo il calo vissuto in Inghilterra, ha ritrovato sé stesso in Italia ed è uno dei giocatori fondamentali della rosa allenata da Fonseca. Mkhitaryan ha infatti già collezionato 7 gol e 6 assist in questo campionato il che lo ha reso il centrocampista che ha preso parte a più gol in Europa. A breve arriverà anche il rinnovo di contratto, che lo legherà ai giallorossi fino al 2022.

