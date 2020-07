Mkhitaryan: “E’ un peccato enorme per come abbiamo giocato. Facciamo molto bene ma c’è spazio per migliorare”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Inter 2-2. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A ROMA TV

Ottima partita della Roma e anche tua. Peccato per il risultato finale…

Veramente un peccato per come abbiamo giocato, specialmente nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene controllando la palla e la partita. Abbiamo avuto qualche situazione per segnare gol, ma alla fine abbiamo perso la concentrazione prendendo gol dall’Inter.

Il modulo sta portando i suoi frutti…

Sì, già giocavamo con questo modulo da cinque partite. Facciamo molto bene ma c’è spazio per migliorare. Facciamo quello che il mister ci chiede. Siamo nella giusta strada e sono fiducioso che nelle prossime partite faremo meglio.

Puoi fare chiarezza sulla condizione fisica? C’è una Roma diversa dalle altre…

Già ho parlato di questo quando siamo stati a Napoli. Ho detto che in ogni partita faremo meglio fisicamente. Anche oggi siamo stati meglio fisicamente, i giocatori si sentono meglio sul campo. E’ un modulo che ci può portare un risultato positivo per tutta la squadra.

Oltre al risultato, la prestazione vi dà il coraggio e la fiducia per conquistare l’Europa?

Penso di sì. Se parliamo di Europa League penso che ci siano ancora quattro partite prima del Siviglia e potremo arrivarci meglio fisicamente oltre a fare meglio le partite che mancano. Non è facile ma facciamo tutto, anche oggi volevamo vincere la partita per dare fiducia alla squadra. Abbiamo pareggiato ma dobbiamo avere la testa alta e continuare così.

Avete fatto la più bella partita dal punto di vista atletico. Vi state convincendo sempre di più anche dal punto di vista mentale. E’ scattato qualcosa dal punto di vista della testa?

Mentalmente stiamo bene adesso perché abbiamo vinto delle partite prima di oggi. È una partita che dà fiducia per il prossimo match con la Spal. Facciamo lo stesso che facevamo prima della pandemia, solo che è cambiata la parte difensiva. Facciamo di tutto per coprire la difesa ed essere più attenti.

MKHITARYAN A SKY SPORT

Ci descrivi questo gol in cui ha tirato insieme a Dzeko?

Per prima cosa ho dato la palla a Edin per fargli fare gol, poi alla fine però è tornata e gliel’ho rubata. Mi dispiace, però volevamo vincere la partita.

Questa crescita vi può portare a giocarvi seriamente l’Europa League?

Faremo di tutto, sappiamo l’importanza della gara contro il Siviglia. Non sarà facile. Sappiamo di dover giocare ancora quattro partite in Serie A e arrivare preparati per l’Europa League. Se avessimo vinto oggi sarebbe stato meglio, però è andata così, usciamo a testa alta e guardiamo avanti.

Come ti trovi in questo ruolo rispetto a quando giocavi da esterno?

L’unica cosa che è cambiata è il modo di difendere, come giochiamo offensivamente è uguale. Non è difficile per me cercare gli spazi liberi nella partita, dobbiamo solo imparare, studiare di più e andare avanti.

In campo non si è vista la differenza che invece c’è in classifica. Cosa manca alla Roma?

Secondo me abbiamo perso tanti punti che non avremmo dovuto perdere. Abbiamo avuto partite in cui non siamo stati bene mentalmente, ma dopo il Napoli abbiamo trovato un buon modulo di gioco che ci ha portato dei buoni risultati sia in avanti che dietro.

Resti a Roma?

Spero di sì (ride, ndr). Abbiamo trovato un accordo per la prossima stagione, ma prima c’è da finire questa stagione.