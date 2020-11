Mkhitaryan e Pedro, tocca a voi

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Pedro e Mkhitaryan, tocca a voi. Senza Dzeko il compito di segnare i gol per battere il Parma spetterà ai due attaccanti, alimentando l’entusiasmo che sta riportando la Roma tra le grandi. Per scegliere la formazione di domani, Fonseca dovrà fare i conti con il Covid e con gli infortuni. Scelte quasi obbligate. In attacco i due esperti faranno da trequartisti alle spalle di Borja Mayoral, che avrà un’altra chance. Con lui in area di rigore, Fonseca chiederà a Pedro e Mkhitaryan di inserirsi di più. I due sono anche uomini spogliatoio, si trovano benissimo nel 3-4-2-1 del portoghese e per la società sono stati due acquisti a bassissimo costo: Pedro è arrivato da svincolato, Mkhihtaryan si è liberato dall’Arsenal rinunciando ad un po’ di soldi e un anno fa il club capitolino l’aveva pagato tre milioni.