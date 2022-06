Mkhitaryan decide oggi: è pronto l’assalto a Isco

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Isco, la Roma è pronta. Il giocatore ha già salutato il Real Madrid, può arrivare gratis con un contratto triennale. È stato offerto a Tiago Pinto, che aspetta di avere una comunicazione ufficiale da parte di Mkhitaryan per entrare in azione. L’armeno si è messo d’accordo con l’Inter, ma nell’incontro che ha avuto con il direttore generale non ha comunicato la sua decisione di andare via.

Per Mkhitaryan non è facile andare via dalla Roma, il figlio di due anni canta l’inno giallorosso, ma sono due i motivi che spingono l’armeno verso Milano: la possibilità di giocare nella Champions, la sicurezza di un contratto biennale, che differenzia l’offerta dell’Inter da quella della Roma. Il secondo anno in giallorosso sarebbe vincolato a un determinato numero di presenze o al raggiungimento del piazzamento per qualsiasi competizione europea.

Mkhitaryan ha già detto sì all’Inter attraverso i suoi procuratori, ma mercoledì la Roma gli ha fatto un’ultima offerta e ha dato 48 ore di tempo al giocatore, che entro oggi dovrà dare una risposta. La società giallorossa ha rilanciato con una proposta di 3,6 milioni netti, più bonus per raggiungere facilmente 4,2 milioni di euro. Inoltre il rinnovo per il secondo anno scatterebbe automaticamente con il cinquanta per cento di presenze nelle partite disputate dalla squadra, oppure con la qualificazione in Europa.