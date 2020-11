Mkhitaryan come il vino: più invecchia, più è buono

La Gazzetta dello Sport (M. Guidi) – La carta d’identità di solito non concede sconti. Tutti invecchiano, anche i migliori. Henrikh Mkhitaryan, 31 anni, avrebbe però qualcosa da obiettare. L’armeno, infatti, non era mai partito così bene in carriera tra Bundesliga, Premier League e Serie A. Nelle prime sette giornate, il numero 77 della Roma ha partecipato attivamente a 7 gol: tre reti, tutte contro il Genoa, e quattro assist decisivi. Mkhitaryan è insieme a Veretout il miglior giocatore della Roma per media voti.