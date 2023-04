Missione Triplete. Assalto Italia alle tre coppe, vincere tutto non è impossibile

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – Missione (im)possibile. Missione triplete. Cinque italiane nelle semifinali delle tre coppe non è successo neanche ai tempi belli. Possiamo vincere tutto? Nel 1990 ci siamo riusciti. Una finalista è sicura, Inter o Milan, ma a Istanbul se la giocherà con una top d’Europa (City o Real).

Juve, Roma e Fiorentina devono conquistare il biglietto per le finali di Europa League e Conference, ma le avversarie sono meno temibili. Poca Spagna in giro, poca Inghilterra. Due italiane su quattro in Champions, idem in Europa League. Niente derby, si spera rimandato in finale. E avversarie meno “allenanti”, per dirla alla Capello: una cosa è Milan-Inter con il suo bagaglio di emozioni, tradizione, storia, veleni, un’altra il Siviglia (per la Juve) e il Leverkusen (con la Roma).

Una finalista di Champions è sicura, due in Europa League non sono un’eresia. Il Leverkusen è in zona medio-alta in Germania, e fin qui non ha superato turni particolarmente proibitivi: Monaco, Ferencvaros, Union St. Gilloise. Non che la Roma sia l’immagine dell’attacco. Mourinho però ha vinto due Champions, due Europa League e una Conference e non ha mai perso una finale tranne quelle di Supercoppa: sa sempre come si fa. Allegri ha sofferto due ko in finale ma contro Messi e Ronaldo e una rosa più ricca. Juve-Roma non è una finale improbabile. Neanche per gli scommettitori che danno i bianconeri in prima fila e i giallorossi alla pari con il Leverkusen.