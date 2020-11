Missione per pochi

Il Tempo (A.Austini) – La missione della Roma in casa del Cluj avviene in condizioni senza precedenti: c’è un solo difensore centrale disponibile, Jesus, otto assenze in tutti, quattro ragazzi della Primavera convocati, nessun dirigente apicale a seguito della squadra. Zero anche i giornalisti partiti, neppure i media giallorossi, e appena un addetto stampa presente in conferenza. Chissà se spunteranno ancora i Friedkin. Dan ieri era segnalato ancora a Londra. Fa tanto freddo, in città ha nevicato e sono annunciate temperature sotto lo zero. La qualificazione matematica ci potrà essere anche stasera a patto che il CSKA Sofia non batta lo Young Boys. Fonseca cambierà modulo, l’unica soluzione possibile è il 4-2-3-1 con Cristante al fianco di Jesus, Pellegrini sulla trequarti in mezzo a Perez e uno tra Pedro e Mkhitaryan. Il centravanti sarà ancora Mayoral. In mediana si rivede Diawara dopo l’infinita storia col Covid.