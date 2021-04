Missione Ajax? La Roma è pronta

Tuttosport (S. Carina) – Il primo e l’ultimo della serie. Roma-Ajax è anche il confronto a distanza tra Stekelenburg e Pau Lopez. I due hanno in comune la Roma. L’olandese rappresenta uno dei primi acquisti dell’era Pallotta. Allenatore dell’epoca era Luis Enrique. Entrambi molto discussi, domani si sfideranno a colpi di guanti.

All’andata Pau Lopez è stato autore di una prestazione straordinaria, parando un rigore a Tadic e superandosi in miracoli in almeno 4-5 occasioni. L’olandese è stato costretto a guardare in tribuna per infortunio. Domani però ci sarà, e sicuramente la sfida con l’ex Betis sarà avvincente. La Roma e l’Ajax infatti sono due squadre offensive ed è probabile che i due portieri saranno molto impegnati.