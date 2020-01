Missing People, ritrovato sano e salvo il 6° minore. Cetin: “Felice per questo, la Roma un esempio”

Arriva una bellissima notizia dal partner della Roma Missing People. Un quindicenne inglese è il 6° minore ritrovato sano e salvo tra quelli inclusi nella campagna social giallorossa. Il ragazzo era stato inserito nel video di presentazione di Mert Cetin ad agosto. Inoltre, a ottobre, il Club aveva twittato un messaggio rivolto a lui e ad altri due minori con un appello affinché si mettessero in contatto con Missing People. Lo riporta la Roma con un tweet.

È arrivata una bellissima notizia dal nostro partner @MissingPeople! Un quindicenne inglese è il 6° minore ritrovato sano e salvo tra quelli inclusi nella campagna social dell’#ASRoma. I dettagli https://t.co/LkObiPRP8z pic.twitter.com/5GI3iTDsd4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 8, 2020

Mert Cetin ha poi espresso la sua felicità in merito tramite il suo profilo Twitter:

“Sono molto felice di poter contribuire alla ricerca di questi bambini scomparsi. Loro sono il nostro futuro e dobbiamo averne cura. Ringrazio il mio club, l’AS ROMA, per la sensibilità che mostra su questo tema e per essere da esempio per tutti gli altri club“.

Sono molto felice di poter contribuire alla ricerca di questi bambini scomparsi. Loro sono il nostro futuro e dobbiamo averne cura. Ringrazio il mio club, l’AS ROMA, per la sensibilità che mostra su questo tema e per essere da esempio per tutti gli altri club. https://t.co/T29PVM8NA7 — Mert Çetin (@mertcetin97) January 8, 2020