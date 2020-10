Mirante: “Se la Roma vorrà farmi una proposta di rinnovo io sarò pronto ad ascoltarla, ma non farò problemi su questo”

La mia esperienza mi suggerisce che devo confermarmi ogni settimana. Non posso pensare di essere in credito col calcio, e quindi di essere immune da critiche di fronte a eventuali errori. È questo lo spirito col quale mi sono presentato alla Roma. Sapevo di venire a fare il secondo, ma sapevo pure che avrei lavorato tanto perché non mi piace accontentarmi. Neppure alla mia età.

Io con Fonseca non ho mai parlato. Ripeto: non mi aspettavo di essere titolare alla prima di campionato. So di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che la Roma ha pagato parecchio, 28 milioni. La mia filosofia non è quella di lavorare da solo, curando solo i miei interessi allo scopo di tenermi il posto, ma insieme a lui per portare tanti punti alla squadra.

No. Ciò che devo dimostrare è di poter essere il portiere della Roma. O uno dei portieri. Oggi ogni grande squadra deve avere due portieri all’altezza, che si allenano forte per farsi trovare pronti.

Alla domanda se ti senti un precario, cosa rispondi?

Che non mi sono mai considerato tale. Ma non mi sentivo un precario neanche quando, con Di Francesco in panchina, giocavo poco o niente. Una partita in campionato col Chievo e poi, il 12 febbraio di un anno fa, l’ottavo di finale di Champions. Non ci avevo mai giocato prima. Quella sera, contro il Porto, mi sono proprio divertito. Mi sentivo addosso il piacere di giocare. Anche sul 2-1, non pensavo: speriamo che finisca presto. Al contrario, volevo che la partita continuasse all’infinito.

Quella sera pensasti di avercela fatta nel calcio, finalmente?

Pensai di aver raggiunto un traguardo importante. A dicembre avevo già giocato una partita del girone, contro il Viktoria Plzen, ma contava zero, eravamo già qualificati. Ma un ottavo di Champions a 36 anni non è cosa da tutti. Proprio quella partita mi fece capire che non avrei dovuto accontentarmi.