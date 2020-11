Mirante, il n.1 che non ha età

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Antonio Mirante si riprende la Roma. Il portiere ha superato i problemi ed è pronto a tornare tra i pali dal primo minuto contro il Parma domenica prossima, quando di fronte troverà la sua ex squadra con la quale ha collezionato 204 presenze in Serie A. Dall’inizio della stagione, Fonseca lo ha individuato come il titolare per la porta, ma una ginocchiata rimediata da Cutrone negli ultimi minuti della gara contro la Fiorentina, lo aveva costretto alla panchina nella trasferta di Genova. In questa settimana però, Mirante ha recuperato e dalla prossima tornerà in gruppo. Il suo contributo, oltre che sul campo, Mirante lo ha dato anche nello spogliatoio, aiutando insieme al preparatore Savorani Pau Lopez nel suo recupero da un momento psicologico complicato. Lo spagnolo sembra recuperato, ma per il momento Fonseca si fida ancora del campano. Per lui la società ha cominciato a trattare il rinnovo di contratto, pensando ad un prolungamento di un anno, prima di lasciar decidere a lui se continuare ancora.