Mirante adesso vacilla. Fonseca ripensa a Pau Lopez

Corriere dello Sport (R.Maida) – Negli anni a Roma Mirante ha mandato in panchia due portieri su cui la società aveva puntato: Olsen e Pau Lopez. La disfatta di Napoli, però, potrebbe consigliare a Fonseca di ristabilire le gerarchie rilanciando lo spagnolo. Naturalmente nessuno a Trigoria intende accollare la sconfitta a Mirante, visto che forse soltanto Spinazzola si è salvato dal crollo collettivo. Le incertezze in 3 gol su 4 fanno riflettere. Dopo tanto tempo Pau Lopez sembra aver superato lo shock di un adattamente disfunzionale alla squsdra. I numeri dicono che dopo il declassamento i numeri sono accettabili. Ha giocato 4 partite in Europa League incassando soltanto un gol su rigore tenendo la porta imbattuta nelle altre gare. In campionato ha giocato contro il Genoa nella partita finita per 3-1. Come sempre Fonseca parlerà con Savorani prima di prendere la decisione. Anche De Sanctis era stato coinvolto nella valutazione di Pau Lopez prima del campionato e verrà chiamato anche in questa circostanza.