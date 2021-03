Mini turnover contro la Viola: riposa Villar. Torna Kumbulla e si candida El Shaarawy

Il Messaggero (S.Carina) – Per la gara di questa sera Fonseca annuncia 2-3 cambi. Uno sarà Kumbulla che ha smaltito il problema al quadricipite destro. Non scende in campo dal 6 febbraio. Gli altri avvicendamenti riguardano la mediana e l’attacco. In avanti El Shaarawy spera di tornare titolare e ieri, nelle prove tattiche, è stato provato al posto di Pellegrini. Il capitano è scivolato in mediana al posto di Villar che riposerà. Successivamente lì è stato provato anche Diawara con Lorenzo che è tornato sulla trequarti. L’altra indicazione di riposo riguarda Karsdorp che ha disputato 8 gare consecutive, addirittura 15 nelle ultime 16. Esami ieri per Ibanez a Villa Stuart: la lesione è in via di guarigione, ma ci vorranno altri 10 giorni per rivederlo in campo.