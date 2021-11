Milinkovic boom, il patto con Juric: punizione-premio

TuttoSport (C. Forte) – Vanja Milinkovic-Savic, il portierone (202 centimetri d’altezza) del Toro sta entusiasmando tutti con i piedi, le mani e la testa. Ha convinto addirittura Juric: dopo la vittoria con l’Udinese, il tecnico ha esaltato il suo gigante per le tre grandi parate e quel lancio di 50 metri sulla testa di Belotti che ha innescato l’azione del gol di Brekalo.

Oltre ad essere migliorato tra i pali, è diventato ancora più forte e deciso con i piedi. Il suo tiro è potentissimo, in allenamento si diverte a calciare punizioni (che spesso segna) e rigori che non sbaglia mai. Il suo grande desiderio è quello di battere una punizione in campionato e fare gol. Per questo insiste con Juric e i compagni. Vuole segnare.

E alla fine ha ottenuto una mezza promessa: appena sarà possibile, magari a fine partita con risultato acquisito, oppure in svantaggio a tempo quasi scaduto, gli verrà concessa questa possibilità.