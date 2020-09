Milik resta bloccato e serve anche uno sconto

Il Corriere Della Sera (S.Agresti, M. Colombo) – La trattativa per il trasferimento di Milik alla Roma è in una fase di stallo, tra le difficoltà del giocatore a trovare un accordo economico con il Napoli per la questione riguardante la multa relativa alla sera dell’ammutinamento in Champions e la richiesta dei capitolini di ottenere uno sconto. I rapporti fra i club sono tesi ma intanto la Roma ha diffuso un comunicato per smentire “qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto“. Il giocatore, che ieri si è allenato da solo a Castelvolturno, era stato visitato a Sankt Moritz dal traumatologo di fiducia di Friedkin. Da oggi ripartiranno i colloqui tra le parti.