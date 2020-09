Milik in partenza per la Svizzera in compagnia dell’agente Pantak – VIDEO

Arkadiusz Milik è in partenza dall’aeroporto di Ciampino per raggiungere la Svizzera. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il polacco è in compagnia dell’agente Pantak e svolgerà la prima parte delle visite mediche con la Roma, in attesa di risolvere gli ultimi dettagli con il Napoli (tra cui la multa per ammutinamento di 200.000 euro).

