Milik ha detto sì alla Roma, accordo con il Napoli vicino

Leggo (F. Balzani) – Il mercato è pronto ad accendersi e in casa Roma ci si aspetta un cambio di punte: fuori Edin Dzeko, dentro Arkadiusz Milik. Resta da capire la destinazione del bosniaco, per il quale ieri l’Inter ha fatto qualche passo in avanti, incontrando il procuratore e approfittando di una frenata della Juventus, impegnata a cercare un accordo con Luis Suarez. Conte stima molto Dzeko e, dopo averlo cercato anche la scorsa estate, potrebbe finalmente abbracciarlo. La Roma ha fretta di chiudere l’operazione in uscita, perché nel frattempo Arkadiusz Milik ha detto sì ai giallorossi ed ha già avuto un primo contatto telefonico con Fonseca. C’è da trovare l’accordo col Napoli, ma anche in questo senso da ieri circola maggiore ottimismo tra le parti. Lo scambio sembra coinvolgere Under, Riccardi ed il centravanti polacco, mentre Veretout, Meret e Maksimovic sono tutti discorsi slegati dall’affare. Ai partenopei, oltre ai due cartellini dei giovani talenti, andrebbero 10 milioni, mentre Milik firmerebbe un quadriennale a 4,5 milioni l’anno, vestendo così la maglia giallorossa.