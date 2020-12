Milik fa gola alle big, la Roma resta vigile

Il più ambito in ottica di mercato è Milik. L’attaccante polacco, in scadenza col Napoli nel 2021, è in scontro totale con il club partenopeo e vorrebbe partire a gennaio per salvare l’Europeo. De Laurentiis al momento chiede 13-15 milioni per il suo cartellino e aspetta offerte concrete per abbassare le pretese, ma è anche disposto a valutare delle contropartite, a patto che siano di livello e con uno stipendio in linea con i parametri del club. La Roma resta nei pensieri dell’ex Ajax anche dopo la trattativa sfumata lo scorso settembre e resta vigile, pronta ad ingaggiarlo a parametro zero la prossima stagione, così come Juventus, Inter e Milan. Lo riporta Il Messaggero.