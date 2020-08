Milik-Dzeko: altro bivio bianconero

Tuttosport (F.Riva) – La nuova Juventus ha come primo obiettivo in attacco Arek Milik che ha già avuto modo di apprezzare i corteggiamenti bianconeri e dare un ok di massima al trasferimento. De Laurentiis non necessariamente accontenerà la Juventus, anzi, più semplice offrire 40 milioni cash oppure contropartite appetibili. Resta in corsa anche la Roma di Friedkin che nel giro di qualche giorno spera che Milik receda dai suoi originari propositi di trasferirsi a Torino ed accetti l’offerta giallorossa. In quel caso la Juventus dirottrebbe in maniera più decisa su Dzeko che tecnicamente è cià che serve per esaltare Ronaldo.