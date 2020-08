Milik dice sì, la Roma trova il suo bomber

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Milik si sta convincendo ad accettare la Roma, che nel frattempo continua a trattare con il Napoli. Alla Juventus era stato chiesto da Sarri e con i bianconeri aveva già un accordo, ma con l’avvento di Pirlo le cose sono cambiate. Il nuovo allenatore dei bianconeri, infatti, gli preferisce Edin Dzeko. Zibì Boniek, quando quattro anni fa si parlava di un possibile approdo di Milik alla Roma, ne parlava così: “È un giocatore molto forte, è un centravanti puro, in Nazionale puntiamo molto su di lui. È un centravanti che fa gol, alto, bravo di testa, sa sfruttare la profondità, uno che farebbe le fortune di qualsiasi squadra, che ricorda Ibrahimovic ed è giovane. Sarebbe un bel colpo per la Roma. Se la società giallorossa cerca un centravanti, questo è un centravanti vero”. Per vedere il numero 99 a Trigoria mancano ancora alcuni dettagli: si discute tra le due società, con il Napoli che ha chiesto 15 milioni più i cartellini di Under e Riccardi. Fienga aveva proposto anche Coric e Antonucci, che però non rientrano nei piani dei partenopei. Giuntoli, intanto, ha contattato l’entourage di Cengiz Under che chiede un contratto da 4 milioni l’anno. Per quello che riguarda il contratto di Milik, invece, il polacco chiede 5 milioni netti, mentre la Roma ne ha offerti 4 e mezzo, una distanza minima, che verrà colmata.