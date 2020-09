Milik alla Roma spinge Dzeko alla Juventus

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – La Roma ottiene il sì di Milik, condizionato alla visita medica di oggi, mentre la Juventus assapora Edin Dzeko. Il Napoli vende il polacco per 3 milioni di prestito con obbligo di riscatto a 15 e altri 9 di bonus. Il Ceo giallorosso Guido Fienga ha ricevuto Pantak e De Vecchi, rappresentanti dell’attaccante, e l’intermediario Giuffrida per un summit dopo i segnali di avvicinamento della notte precedente e nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca. Se oggi avrà il via libera da De Laurentiis, Milik si sottoporrà alle visite mediche, prima volerà ad Innsbruck, dove la Roma vuole che gli siano controllate entrambe le ginocchia, andate incontro alla rottura del legamento crociato e se tutto filerà liscio già stasera Dzeko potrà partire per Torino e sbrigare le sue pratiche con i bianconeri. Il suo passaggio alla Juventus costerà 15 milioni, con un contratto biennale da 7,5 milioni netti a stagione. L’operazione permetterà alla Roma di mettere a bilancio una plusvalenza da 12,5 milioni e nell’operazione rientreranno anche due giovani giallorossi del 2003; gli attaccanti Simone Modugno e Samuele Meloni.