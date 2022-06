Milan, si cerca lo sconto per Florenzi tenendo sott’occhio Zaniolo

Tuttosport (A. Pastorella) – Non è ancora fissata la data in cui Milan e Roma si incontreranno per definire il riscatto di Alessandro Florenzi, ma la strategia è ben chiara in entrambi i club. Partendo da un punto comune: la Roma è ben disposta a cedere Florenzi a titolo definitivo, il Milan è ben contento di acquistarlo ugualmente a titolo definitivo.

Tutto fatto, dunque? Non proprio, perché è naturale che sulla cifra del riscatto qualcosa da limare ci sarà. Il Milan vorrebbe un po’ di sconto sui 4,5 milioni di euro fissati a suo tempo. Sarebbe una sorta di ringraziamento per aver portato in auge un giocatore che dopo la doppia esperienza all’estero si era pesantemente ridimensionato, piuttosto che un discorso di valore. Si proverà quindi a limare più che a ridurla.

Quando finalmente il Milan riuscirà a sedersi al tavolo con la Roma, avrà anche un altro argomento da trattare, e ben più complicato. Quello relativo a Zaniolo, che il club giallorosso sembra non aver inserito nella lista degli incedibili. Ma qui il Milan deve più che altro attendere che la Juventus affondi o meno il colpo, visto che l’operazione è nuovamente calda alla luce del gelo di Di Maria. La valutazione parte da 60 milioni.