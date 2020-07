Milan, il peso della svolta. Con la Roma cade un tabù

La Stampa (S.Mancini) – Per la prima volta il Milan supera una delle prime sei in classifica. Tocca alla Roma subire la metmorfosi rossonera. Per i giallorossi la Champions League si allontana e l’Europa League non è poi così scontata. Pioli durante la pausa Covid è riuscito a dare una svolta al gioco, al rendimento fisico e alla concentrazione dei suoi. Il primo tempo è stato un momento di noia con le squadre che avevano il freno a mano tirato e che si attendevano. Ad un certo punto, però, è inevitabile che qualcuno si arrenda ai 33 gradi di San Siro ed è il Milan a stare nelle migliori condizioni. Guadagna metri e finisce in crescendo, mentre la Roma piano piano arretra e sbaglia un paio di retropassaggi. Sul primo Rebic non riesce a bruciare Mirante, sul secondo arriva il gol in area di rigore dove i difensori giallorossi erano tutti fermi.