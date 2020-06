Milan-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Cristante, ballottaggio Under-Kluivert

Pagine Romaniste – La Serie A della Roma è ripresa con una vittoria. Dopo il 2-1 contro la Sampdoria, adesso i giallorossi volano in Lombardia per giocare in casa del Milan di Pioli. Per l’occasione Fonseca schiererà Mirante tra i pali. A destra ci sarà Zappacosta, anche se La Gazzetta dello Sport rilancia Bruno Peres titolare. Col rientro di Mancini al centro si formerà la classica cerniera con Smalling. A sinistra confermato Kolarov. A centrocampo per tutti i quotidiani tornerà Cristante vicino a Veretout, con Diawara che si accomoda in panchina. Nella batteria dei trequartisti, due posti sono occupati da Pellegrini e Mkhitaryan, con l’unico ballottaggio che è sulla destra tra Kluivert e Under. Davanti Dzeko sarà titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA

Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL GIORNALE

Mirante; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.