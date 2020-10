Milan-Roma, Pedro ritrova Zlatan, mai amato dai tempi del Barca

Leggo (F. Balzani) – Nel big match in programma questa sera a San Siro, tra Roma e Milan, si ritroveranno uno di fronte all’altro anche Zlatan Ibrahimovic e Pedro. I due sono stati compagni di squadra ai tempi del Barcellona, ma stando a quanto raccontavano i media spagnoli allora, tra i due non scorreva buon sangue. C’è da dire che la parentesi dello svedese in Spagna non fu delle più felici e durò soltanto una stagione (2009-10), anche a causa di alcuni comportamenti mal digeriti da Guardiola. Quell’anno Pedro, a 23 anni, fece più gol di Ibra: 23 lo spagnolo, 21 lo svedese. Ora Fionseca si affida a Pedro, per vincere sul terreno verde un’altra volta la sfida con Ibra.