Carles Perez non prenderà parte alla trasferta contro il Milan. Il calciatore spagnolo era stato inserito da Fonseca nella lista dei convocati per la sfida contro i rossoneri, ma secondo quanto riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, non partirà con la squadra a causa di una tonsillite.

