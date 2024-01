Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro la Roma, che vede i rossoneri in vantaggio di un gol. Queste le sue parole:

Pioli cosa vi chiede per fermare Lukaku?

“Ci chiede di essere aggressivi sull’uomo. Ora vediamo cosa ci dice in vista del secondo tempo per provare a portare a casa questi tre punti”.