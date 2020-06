Milan, l’Europa si avvicina. Botta pesante per la Roma

Corriere della Sera (C.Passerini) – La partita contro la Roma per il Milan era un vero crash test, la controprova dopo il poker rifilato al Lecce. I rossoneri hanno portato a casa, con un netto 11-1 nei tiri del secondo tempo, il derby americano, ma soprattutto tre punti che potrebbero avere un peso enorme per lo sprint Europa. Dopo l’illusione della vittoria contro la Sampdoria, la Roma cade male e a Fonseca non basta cambiare 6 uomini: “Non possiamo regalare certi gol“. Nel primo tempo i giallorossi avevano mostrato anche qualcosa in più, nell’ultima mezzora sono andati in tilt completo: atletico e mentale. La sfida tra gli attaccanti è stata vinta da Rebic. Dzeko, invece, ha fornito una prestazione così e così che ha sulla coscienza un gol fallito, di testa, a due passi da Donnarumma.