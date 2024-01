Al 43’ del primo tempo della sfida tra il Milan e la Roma, Gianluca Mancini è stato ammonito per un fallo su Giroud. Il numero 23 giallorosso, era in diffida e dovrà saltare la sfida di sabato alle 18:00 contro l’Hellas Verona allo stadio Olimpico. Un’assenza molto pesante per Mourinho, già in piena emergenza difensiva a causa delle assenze di Smalling, Kumbulla e N’Dicka.