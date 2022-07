Momento di confusione in casa Milan e anche di grande tensione. Rischia di saltare il passaggio da Elliott e Red Bird. Questo perchè, come riportato dalla Reuters, un giudice statunitense avrebbe autorizzato ad un investitore di minoranza del Milan di ottenere i documenti per provare ad impedire ad Elliott di completare la cessione di 1,2 miliardi di euro a Red Bird.Tale imprenditore è Blue Sky che ha il 4.3% della holding che possiede il Milan.