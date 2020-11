Milan pronto a festeggiare Natale in vetta, Roma e Napoli sono in agguato

La Gazzetta Dello Sport (F.Bianchi) – Le gerarchie sono rivoluzionate per ora e c’è tutta l’aria che la restaurazione non arriverà, se arriverà, tanto presto. La Juventus è work in progress, in ritardo sui lavori, l’Inter non si vede bella come pensava di essere diventata. Così ci sono le prime nove squadre racchiuse in sei punti, con il Milan seguito da un sorprendente Sassuolo, poi Napoli e Roma, che hanno entrambe perso punti fuori dal campo. Gli uomini di Gattuso avrebbero potuto essere primi se avessero battuto la Juventus e senza il -1. Seguono le squadre che all’alba della nuova stagione erano le più accreditate, con l’ospite Verona, sempre meno intruso. Un campionato certamente condizionato dalla bilancia di positivi e negativi al Covid, ma dopo stagioni di dittatura calcistica un po’ di suspense ce la auguravamo tutti.