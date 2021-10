Stefano Pioli ha parlato del match contro la Roma nella conferenza stampa post Torino. Queste le sue parole:

“Non so se il Milan ha qualcosa in più del Napoli. Il Napoli l’ho visto per la prima volta contro la Roma. So che è fortissimo, ha un allenatore molto forte. Anche la Roma è una bella squadra, con tante soluzioni offensive. Ci dovremo preparare bene perché sarà una partita stimolante e difficile e possiamo dire la nostra”.