Milan-Napoli, ammonito Di Lorenzo: salterà la Roma

Giovanni Di Lorenzo salterà la gara con la Roma. Nel corso del secondo tempo – al 68′- della sfida con il Milan, l’esterno del Napoli è stato ammonito. Il 27enne ha ricevuto il provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara Pasqua dopo un intervento falloso ai danni di Theo Hernadez.

La sfida tra Roma e Napoli è in programma domenica prossima alle 20:45. Negli ultimi giorni la gara è al centro di una polemica. Inizialmente in programma il 4 ottobre 2020, la partita non venne disputata per i casi di positività al Covid-19 della squadra azzurra. Il recupero era stato fissato a mercoledì 17 marzo, salvo poi essere nuovamente spostata a mercoledì 7 aprile alle 18:45.

Giovedì la Roma volerà però a Kiev, in Ucraina, per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League con lo Shakhtar Donetsk. Dunque, la formazione di Fonseca avrà solamente due giorni per preparare la gara contro il Napoli, favorito invece dall’annullamento della sfida con la Juve. Con una lettera alla Lega Serie A, il club giallorosso ha chiesto spiegazioni circa le motivazioni che hanno spinto a prendere tale decisione. La Roma ha avanzato altresì la richiesta del rinvio della sfida con i partenopei.