Milan, Kjaer: “La Roma è forte, ma all’andata abbiamo fatto bene. Le motivazioni saranno al top”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato in vista della partita di domenica prossima contro la Roma. Queste le sue parole a Sky Sport:

“È una partita molto importante sia per noi che per loro, una di quelle gare che iniziano a essere decisive. Sarà una bella partita. La Roma è una buona squadra che sta attraversando un buon periodo, noi dobbiamo ripartire. Le motivazioni saranno al top per entrambe”.

Sulla Roma…

Loro vogliono giocare, creare superiorità numeri in mezzo: la Roma è forte, amano fare possesso palla e hanno tanti giocatori bravi negli spazi stretti. Sono una bella squadra, ma noi abbiamo fatto bene quando l’abbiamo incontrata all’andata.

Sulla flessione del Milan…

Ogni giorno stiamo lavorando per essere liberi mentalmente, sappiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto è corretto. Durante una partita, una stagione, ci sono tantissimi episodi che possono indirizzare tutto in modo positivo o negativo. Ora stiamo attraversando un periodo un po’ più difficile, ma dobbiamo tornare al nostro modo di difendere e attaccare. Siamo umani, non dobbiamo inventare nulla di nuovo. Sappiamo quello che dobbiamo e possiamo fare. La testa sta bene, ma ogni tanto è la cosa più difficile da controllare.