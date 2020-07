È terminato il match tra Milan e Juventus, valido per la 31esima giornata di Serie A, col clamoroso risultato di 4-2 per i padroni di casa. Clamoroso perché la Juve si era portata in vantaggio di ben due gol a mezzora dalla fine grazie a Rabiot e Ronaldo. Ma i rossoneri hanno tirato fuori l’orgoglio e hanno rimontato, grazie a Ibrahimovic, Kessie, Leao e Rebic. Ora la Vecchia Signora è a sette punti dalla Lazio seconda.