Milan-Inter, Ibrahimovic sostituito per un crampo: condizioni da valutare in vista della Roma

Tegola in casa Milan. I rossoneri hanno perso il derby contro l’Inter per 3-0, firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez e dal timbro finale di Romelu Lukaku. All’amarezza per la sconfitta, va aggiunta anche la preoccupazione destata da Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato sostituito al 75′ per un problema fisico, lasciando spazio a Samu Castillejo.

Non certa quindi la presenza per la gara contro la Roma, in programma domenica alle 20:45. A confermalo è Stefano Pioli: “Ha chiesto il cambio per un crampo al polpaccio, non era più in grado di staccare. Poi vedremo per giovedì e domenica che scelte fare”, le parole del tecnico rossonero.