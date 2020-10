Milan, Donnarumma: “Sto bene. Stasera farò il tifo per i miei compagni, Forza Milan” – FOTO

Risultato positivo al Covid-19, Gianluigi Donnarumma ha voluto rassicurare via Instagram i tifosi sulle proprie condizioni. Nel post pubblicato sul proprio account il portiere della Nazionale ha voluto mandare un messaggio di sostegno a coloro che stanno lottando per la malattia ed un messaggio di incoraggiamento ai compagni di squadra in vista della gara di questa sera contro la Roma. Queste le parole: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al COVID -19. Innanzi tutto voglio dirvi che sto bene. Inoltre colgo l’occasione per dedicare il mio pensiero a tutti coloro che stanno lottando contro il virus: siate forti! Non mollate! Agli altri ricordo di mantenere le distanze, indossare le mascherine, lavarsi le mani! Tutto aiuta a provare a stoppare questo virus. Intanto stasera sarò davanti alla tv a fare il tifo per i miei compagni. Forza Milan”

