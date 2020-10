Milan, Calhanoglu tenta il recupero contro la Roma

Hakan Calhanoglu potrebbe essere convocato per la sfida contro la Roma. Il fantasista ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra che doveva tenerlo lontano dai campi per almeno per 3 partite. Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com però, il centrocampista turco sta tentando un recupero lampo: sta infatti effettuando terapie e due allenamenti al giorno, mattina e pomeriggio. L’obiettivo sarebbe di andare almeno in panchina per il match contro la Roma di lunedì.