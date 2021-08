Milan, avanti tutta su Florenzi

La Gazzetta dello Sport (A. Gozzini) – Se Adli è vicino, Florenzi lo è ancora di più. Domani sono previsti nuovi contatti telefonici, e se le parti riprendono a parlarsi è per arrivare a una soluzione. Il Milan lo vuole per completare il parco esterni: Florenzi lo farebbe con la sua qualità tecnica e la disponibilità tattica del terzino perfettamente capace di adattarsi a esterno (e in altri ruoli, volendo). L’esperienza del trentenne comprende anche tre trofei vinti nell’ultima stagione, due con il Psg e l’Europeo con l’Italia.

Il Milan dei ragazzi ha bisogno della guida di senatori che conoscano la strada per il successo. Florenzi vuole il Milan, tanto da averlo già reso noto alla società e a Mourinho. Le esigenze tecniche sono sistemare, devono convergere quelle economiche: per ragioni di bilancio il Milan non vuole impegnarsi subito, i giallorossi vogliono invece passare immediatamente all’incasso.

Un incastro che soddisfi tutti è ancora possibile. L’agente Lucci è impegnato in prima linea nel lavoro di mediazione. Il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni è la via per l’intesa.