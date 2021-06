Mihajlovic: “Il colpo migliore? Mourinho alla Roma, può diventare un re. Durante la malattia mi è stato vicino”

Cambiano i protagonisti in Serie A, una vera e propria rivoluzione degli allenatori. Per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, il vero e proprio colpo l’ha fatto la Roma, annunciando l’ingaggio di José Mourinho. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

Il colpo migliore?

Senza dubbio Mourinho alla Roma. I Friedkin sono stati bravi a fare tutti in fretta. Se oggi fosse stato libero, José sarebbe potuto tornare all’Inter o al Real Madrid. Con lui la Roma non solo ha preso un grande allenatore, ma un leader a un grande uomo. L’ho capito durante la mia malattia: mi è stato vicino, con affetto e partecipazione, non lo dimentico. A Roma Mou può diventare un re.